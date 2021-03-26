Путин заявил, что надеется на хорошие результаты вакцинации в РФ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 марта, заявил, что надеется на хорошие результаты вакцинации в стране, а также на то, что летом 2021 года получится провести форум «Россия — страна возможностей».

Он добавил, что, хотя пока и не сняты ограничения в связи с пандемией коронавируса, уже заметно, что ситуация улучшается.

— Я очень надеюсь на то, что вакцинация, которая сейчас началась действительно в таком широком, массовом масштабе, даст свои результаты и мы сможем, может быть, надеюсь, этим летом провести такое крупное хорошее мероприятие, — цитирует президента РФ РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пациенты, привитые первой дозой вакцины «Спутник V», редко заболевают коронавирусной инфекцией.

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