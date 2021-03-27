Вирусолог объяснил, могут ли возникнуть проблемы с повторной вакцинацией

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Если коронавирус останется «жить» в человеческой популяции, то проводить повторную вакцинацию населению страны, скорее всего, придется каждые полгода–год. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов.

— Мне кажется естественным то, что возникли сомнения по поводу ревакцинации препаратом «Спутник V», так как в качестве носителя фрагмента генома COVID-19 в данном случае используется аденовирус, — объяснил Александр Чепурнов.

По его словам, аденовирус сам по себе также вызывает иммунный ответ, поэтому при повторном введении препарата это может привести к блокировке введенного материала антителами, которые возникают в организме.

Однако он предположил, что для преодоления данной проблемы сотрудники Центра Гамалеи взяли для вакцинации два разных аденовируса. Также повлиял опыт производителей англо-шведской вакцины AstraZeneca, при создании которой был использован тот же самый принцип двукратной вакцинации, однако взят лишь один аденовирус. Позже выяснилось, что ревакцинацию зарубежным препаратом нужно проводить не через 21 день, а спустя 3–4 месяца.

— Мне кажется, что коллектив Гинцбурга учел это. Таким образом, можно предположить, что антитела, образующиеся после первой вакцинации против аденовируса, достаточно быстро выводятся из организма человека. И это абсолютно нормально, — добавил Александр Чепурнов.

Эксперт добавил, что при повторной прививке аденовирус успевает попасть в иммунокомпетентные клетки, потому что свободноплавающих антител против коронавируса уже нет, отмечает издание «Взгляд». В результате вирусолог заключил, что проблем с повторной вакцинацией возникать не должно.

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