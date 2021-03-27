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Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1368 пациентов за минувшие сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1368 пациентов за минувшие сутки

Анастасия Волоснова

Город

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1368 пациентов за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Общее число выздоровевших с начала пандемии в столице достигло 940 041 человека.

За сутки в Москве госпитализировали 775 пациентов с коронавирусом, скончались 54 пациента.

Москва остается лидером по количеству новых случаев коронавируса в России. За минувшие 24 часа в столице выявили 1551 новый случай коронавируса.

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