Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1368 пациентов за минувшие сутки
Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1368 пациентов за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Общее число выздоровевших с начала пандемии в столице достигло 940 041 человека.
За сутки в Москве госпитализировали 775 пациентов с коронавирусом, скончались 54 пациента.
Москва остается лидером по количеству новых случаев коронавируса в России. За минувшие 24 часа в столице выявили 1551 новый случай коронавируса.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: За последние сутки в России выявили 8885 случаев COVID-19