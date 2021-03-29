Глава Института Гамалеи рассказал о будущем коронавируса

Фото: Youtube /RT Россия

Коронавирусная инфекция еще не реализовала свой патогенный потенциал. Такое мнение высказал директор Института им. Н.Ф. Гамалеи, академик Российской академии наук Александр Гинцбург.

По словам эксперта, следующим этапом распространения COVID-19 может стать заражение сельскохозяйственных и домашних животных.

— И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать, — рассказал Гинцбург.

В связи с этим специалист призвал быть готовыми к длительному существованию с возбудителем коронавируса. Гинцбург также отметил, что необходимо постоянно работать над выявлением новых штаммов COVID-19, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что специалисты лаборатории по тестированию на коронавирус обнаружили новый штамм COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Выезд из Словении ограничат из-за коронавируса