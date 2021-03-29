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Глава Института Гамалеи рассказал о будущем коронавируса
Фото: Youtube /RT Россия

Глава Института Гамалеи рассказал о будущем коронавируса

Татьяна Плотникова

Общество

Коронавирусная инфекция еще не реализовала свой патогенный потенциал. Такое мнение высказал директор Института им. Н.Ф. Гамалеи, академик Российской академии наук Александр Гинцбург.

По словам эксперта, следующим этапом распространения COVID-19 может стать заражение сельскохозяйственных и домашних животных.

— И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать, — рассказал Гинцбург.

В связи с этим специалист призвал быть готовыми к длительному существованию с возбудителем коронавируса. Гинцбург также отметил, что необходимо постоянно работать над выявлением новых штаммов COVID-19, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что специалисты лаборатории по тестированию на коронавирус обнаружили новый штамм COVID-19.

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коронавирусновый штаммАлександр Гинцбург
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