Производство вакцины «КовиВак» стартовало в России

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В России началось производство вакцины от коронавируса «КовиВак» Центра имени Чумакова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ в четверг, 25 марта.

Упаковку первой партии ампул препарата запустил глава министерства Валерий Фальков. Вакцина выпускается в виде суспензии для внутримышечного введения.

— Таким образом, третья российская вакцина выходит в гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах, — уточнили в пресс-службе.

Цена за десять ампул «КовиВака» составляет 4330 рублей.

Вакцина Центра имени Чумакова «КовиВак» является цельновирионной. Препарат был зарегистрирован в феврале 2021 года. К концу года планируется произвести не менее десяти миллионов ампул.

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