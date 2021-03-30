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Мали зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Мали зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Иван Юминов

В мире

Республика Мали стала 58-й страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) во вторник, 30 марта.

— РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Мали. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (Emergency use Authorization, EUA), — рассказали в организации.

Общее население стран, в которых одобрена вакцина, на данный момент составляет 1,5 миллиарда человек. По количеству одобрений регуляторами «Спутник V» находится на втором месте в мире. Его эффективность составляет 91,6 процента, отмечает РИА Новости.

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