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Вакцину от COVID-19 AstraZeneca переименовали в Vaxzevria
Фото: Zuma/TASS

Вакцину от COVID-19 AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

Иван Юминов

Здоровье

Вакцина от коронавируса AstraZeneca получила новое название Vaxzevria. Об этом стало известно во вторник, 30 марта.

Отмечается, что это не повлечет за собой иных изменений, кроме новой маркировки и упаковки препарата. Переименование вакцины произошло на фоне сообщений об осложнениях у людей, которые ее получили. В частности, несколько человек погибло от тромбоза. Некоторым странам ЕС из-за этого пришлось приостановить ее использование.

Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) заявили, что AstraZeneca не повышает риск тромбоэмболических осложнений. Там также отметили, что преимущества препарата превышают риски, связанные с его использованием, отмечается на сайте ЕМА.

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