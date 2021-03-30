Вакцину от COVID-19 AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

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Вакцина от коронавируса AstraZeneca получила новое название Vaxzevria. Об этом стало известно во вторник, 30 марта.

Отмечается, что это не повлечет за собой иных изменений, кроме новой маркировки и упаковки препарата. Переименование вакцины произошло на фоне сообщений об осложнениях у людей, которые ее получили. В частности, несколько человек погибло от тромбоза. Некоторым странам ЕС из-за этого пришлось приостановить ее использование.

Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) заявили, что AstraZeneca не повышает риск тромбоэмболических осложнений. Там также отметили, что преимущества препарата превышают риски, связанные с его использованием, отмечается на сайте ЕМА.

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