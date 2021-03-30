Результаты COVID-тестов теперь можно будет узнать через портал госуслуг

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Результаты теста на коронавирус можно будет узнать через портал государственных услуг. Постановление утверждено председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Известно, что организации, проводящие тестирование, будут передавать информацию по защищенным каналам. Данные будут поступать в специальный референс-центр Роспотребнадзора, а затем — в личный кабинет пользователя. Через мобильный телефон информацию можно будет получить с помощью QR-кода.

— Документ также фиксирует, что в личный кабинет можно будет загрузить информацию о вакцинации для предъявления по месту требования. Чтобы воспользоваться новыми функциями, гражданин должен дать согласие на передачу сведений, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Решение было принято после завершения пилотного проекта по обработке данных о тестах, который начался осенью 2020 года. Новый алгоритм действий поможет гражданам сэкономить время при получении результатов и снизить оборот ненастоящих справок. Кроме того, результаты больше не придется самостоятельно отправлять в Роспотребнадзор после заграничных поездок.

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