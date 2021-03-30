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Результаты COVID-тестов теперь можно будет узнать через портал госуслуг
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Результаты COVID-тестов теперь можно будет узнать через портал госуслуг

Полина Долганова

Здоровье

Результаты теста на коронавирус можно будет узнать через портал государственных услуг. Постановление утверждено председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Известно, что организации, проводящие тестирование, будут передавать информацию по защищенным каналам. Данные будут поступать в специальный референс-центр Роспотребнадзора, а затем — в личный кабинет пользователя. Через мобильный телефон информацию можно будет получить с помощью QR-кода.

— Документ также фиксирует, что в личный кабинет можно будет загрузить информацию о вакцинации для предъявления по месту требования. Чтобы воспользоваться новыми функциями, гражданин должен дать согласие на передачу сведений, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Решение было принято после завершения пилотного проекта по обработке данных о тестах, который начался осенью 2020 года. Новый алгоритм действий поможет гражданам сэкономить время при получении результатов и снизить оборот ненастоящих справок. Кроме того, результаты больше не придется самостоятельно отправлять в Роспотребнадзор после заграничных поездок.

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