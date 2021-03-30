Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мировые лидеры и ВОЗ призвали создать международный договор против пандемий
Фото: twitter.com/CGTNOfficial

Мировые лидеры и ВОЗ призвали создать международный договор против пандемий

Татьяна Плотникова

Общество

Лидеры более чем 20 государств и глава Всемирной организации здравоохранения выступили за разработку международного договора по предотвращению новых пандемий заболеваний.

Соответствующую коллективную статью, опубликованную в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, подписали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Авторы инициативы настаивают на том, что «государства должны совместно работать над созданием нового международного договора о заблаговременной подготовке к пандемиям и борьбе с ними».

Подобный международный договор, основанный на существующих глобальных соглашениях в области здравоохранения, будет «важной вехой на пути противодействия пандемиям на самом высоком политическом уровне», говорится в статье.

При этом предлагается продвигать подход, укрепляющий национальный, региональный и глобальный потенциал и устойчивость к будущим пандемиям. Для этого необходимо активизировать международное сотрудничество, чтобы усовершенствовать системы предупреждения, совместного использования данных, исследований, а также разработки и распространения мер в области медицины и общественного здравоохранения на всех уровнях.

Пандемия коронавирусной инфекции показала, что «безопасность каждого зависит от безопасности всех», поэтому важно обеспечить справедливый доступ всех жителей планеты к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и диагностическим средствам, отмечают авторы статьи.

Ранее сообщалось, что эксперты ВОЗ пока не выяснили роль рынка морепродуктов «Хуанань» в Ухане в распространении коронавируса. Специалисты установили, что первые случаи коронавируса были зафиксированы как на рынке «Хуанань», так и на других рынках, у которых не было связей с торговлей в Ухане.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Московские решения в борьбе с пандемией берут на вооружение десятки стран и сотни городов мира

Ангела МеркельВОЗЭммануэль Макрон
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в