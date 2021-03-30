Мировые лидеры и ВОЗ призвали создать международный договор против пандемий

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Лидеры более чем 20 государств и глава Всемирной организации здравоохранения выступили за разработку международного договора по предотвращению новых пандемий заболеваний.

Соответствующую коллективную статью, опубликованную в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, подписали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Авторы инициативы настаивают на том, что «государства должны совместно работать над созданием нового международного договора о заблаговременной подготовке к пандемиям и борьбе с ними».

Подобный международный договор, основанный на существующих глобальных соглашениях в области здравоохранения, будет «важной вехой на пути противодействия пандемиям на самом высоком политическом уровне», говорится в статье.

При этом предлагается продвигать подход, укрепляющий национальный, региональный и глобальный потенциал и устойчивость к будущим пандемиям. Для этого необходимо активизировать международное сотрудничество, чтобы усовершенствовать системы предупреждения, совместного использования данных, исследований, а также разработки и распространения мер в области медицины и общественного здравоохранения на всех уровнях.

Пандемия коронавирусной инфекции показала, что «безопасность каждого зависит от безопасности всех», поэтому важно обеспечить справедливый доступ всех жителей планеты к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и диагностическим средствам, отмечают авторы статьи.

Ранее сообщалось, что эксперты ВОЗ пока не выяснили роль рынка морепродуктов «Хуанань» в Ухане в распространении коронавируса. Специалисты установили, что первые случаи коронавируса были зафиксированы как на рынке «Хуанань», так и на других рынках, у которых не было связей с торговлей в Ухане.

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