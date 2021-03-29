Московские решения в борьбе с пандемией берут на вооружение десятки стран и сотни городов мира

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19. Об этом в понедельник, 29 марта, мэр столицы Сергей Собянин сообщил в публикации на личном сайте sobyanin.ru.

Рейтинг составил международный аналитический центр StartupBlink, который специализируется на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов мира. Еще в прошлом году была создана глобальная интерактивная карта, или, по сути, открытая база данных лучших практик по борьбе с коронавирусом. Заявки на публикацию инновационных решений на сайте coronavirus.startupblink.com принимаются от аналитических центров, стартапов, компаний, городов и стран. Все они проходят модерацию экспертов, которые отдают предпочтение не идеям и прототипам, а системам, применяемым на практике.

— Карта постоянно обновляется, и сегодня в нее включено более 1300 инноваций из 40 стран, — написал Сергей Собянин. — Это одна из основных платформ для международного обмена опытом.

На первом месте мирового рейтинга сейчас находится Сан-Франциско, второе занимает Нью-Йорк, на третьем — Москва, предоставившая 46 инновационных решений, которые спасли тысячи жизней людей.

Среди них: онлайн-школы, сервис по доставке тестов на COVID-19, телемедицинские платформы и современные системы диагностики.

— И, разумеется, в списке инновационных решений — главные успехи московских ученых, — подчеркнул Собянин. — Искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина «Спутник V».

В апреле прошлого года на базе поликлиник были созданы специальные КТ-центры, где диагностику проходили пациенты с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус. На помощь медикам в анализе снимков компьютерной томографии легких вскоре пришел искусственный интеллект. Это позволило повысить скорость и точность диагностики ковидной пневмонии.

Ученые МГУ совместно с медиками больницы имени Ворохобова создали «КТкалькулятор» — сервис, который на основании данных о конкретном пациенте с высокой точностью составляет прогноз поражения легочной ткани без использования методов лучевой диагностики.

— Важно оценить тяжесть состояния пациента и, исходя из данных, подобрать верную тактику лечения, — сказал директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергей Морозов.

Сегодня «КТ-калькулятор» успешно применяют не только в больницах Москвы, но и в других российских регионах. А в резервных госпиталях и стационарах для больных с COVID-19 используют новое решение единой цифровой платформы здравоохранения — приложение «Ньюс2». Это цифровой ассистент, который помогает врачу оценить риски ухудшения состояния пациентов с COVID-19.

— Сервис является лишь помощником в работе, финальное решение остается за врачом, — уточнила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Пациенты, которые переносят коронавирус в легкой форме, проходят лечение на дому. Для этого в Москве создан центр телемедицины. Врачи наблюдают за пациентами круглые сутки, общаются с ними по телефону или по видеосвязи, оценивают их состояние и дают рекомендации.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 200 врачей работают в Московском центре телемедицины. В среднем каждый из них ежедневно проводит примерно 5000 консультаций. Пункты вакцинации открыты на базе 100 поликлиник.

Выездные бригады работают в 16 общественных местах. 3000 москвичей станут добровольцами в клинических исследованиях вакцины «Спутник Лайт».

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