Эксперты ВОЗ допустили, что рынок в Ухане не был источником COVID-19

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Эксперты ВОЗ пока не выяснили роль рынка морепродуктов «Хуанань» в Ухане в распространении коронавируса. Об этом говорится в проекте отчета экспертов организации.

Специалисты выяснили, что первые случаи коронавируса были зафиксированы как на рынке «Хуанань», так и на других рынках, у которых не было связей с торговлей в Ухане.

— Передача в более широком сообществе в декабре (2019 года – прим. «ВМ») может составлять случаи, не связанные с рынком «Хуанань», что вместе с наличием ранних случаев, не связанных с этим рынком, может указывать на то, что рынок «Хуанань» не был первоначальным источником вспышки… Однако другие более легкие случаи, которые не были выявлены, могли обеспечить связь между рынком «Хуанань» и ранними случаями без видимой связи с рынком, — говорится в сообщении.

Уточняется, что эксперты не смогли сделать однозначный вывод о роли рынка в распространении коронавируса.

Наиболее вероятным вариантом происхождения коронавируса считается передача вируса от летучих мышей к человеку. Версия об утечке вируса из лаборатории «маловероятна», пишет РИА Новости.

Эксперты ВОЗ проводили исследования в Китае с 14 января 2021 года. Доклад о визите ВОЗ в Ухань планируют опубликовать во вторник, 30 марта.

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