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Ученые предупредили, что коронавирус может выделяться со слюной
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

Ученые предупредили, что коронавирус может выделяться со слюной

Кирилл Николаев

Здоровье

Ученые из Великобритании и США провели исследование и выяснили, что молекулы коронавируса могут заражать слюнные железы человека и выделяться со слюной.

По данным исследователей, почти в половине случаев заболевания коронавирусом у человека наблюдаются симптомы, затрагивающие ротовую полость. Проанализировав образцы слюнных желез пациентов, погибших от коронавирусной инфекции, ученые сделали вывод, что вирус может не только жить в слюнных железах, но и успешно в них размножаться.

Вирус из слюны бессимптомных больных также был проверен на жизнеспособность. Выяснилось, что коронавирус может заражать здоровые клетки, если их обработать этой слюной, сообщает ФАН.

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