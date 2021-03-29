Инфекционист объяснил причину боли в руке после прививки от коронавируса

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Боль в руке и покраснения после прививки от COVID-19 являются первыми признаками того, что организм активно вырабатывает иммунитет. Об этом сообщил педиатр, вакцинолог, инфекционист Евгений Тимаков.

— Боль в руке считается местной реакцией от выработки иммунитета. На самом деле, чем сильнее болит рука, а также если это место покраснеет, тем сильнее сформируется долгосрочный иммунитет с клетками памяти — так называемый Т-клеточный ответ, — объяснил Евгений Тимаков.

Эксперт также пояснил, как взаимосвязано воспаление возле места укола с формированием иммунного ответа. По его словам, вакцина содержит буферные растворы, которые не дают препарату сразу распространиться по организму. Он ограниченно сохраняется в месте инъекции, к которому приходят клетки организма, вырабатывающие иммунитет, отмечает «Радио 1».

— Если мы говорим про «Спутник V», то вакцина внедряется в клетки, где продуцирует белок вируса, — добавил инфекционист.

Как только клетка «съедается», а организм начинает расщеплять находящиеся там компоненты вируса, образуется иммунный ответ. Это может сопровождаться местной воспалительной реакцией.

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