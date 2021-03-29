Эксперт назвал способы ускорения вакцинации от коронавирусной инфекции

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Темпы вакцинации населения от COVID-19 можно увеличить, если предоставить гражданам дополнительные выходные или, например, выплаты. Такое мнение высказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

— Может быть, имеет смысл вводить для привитых какие-либо дополнительные поощрения. Например, если за прохождение вакцинации предоставлять пару выходных дней, то это было бы интересно, — рассказал Вознесенский.

По его мнению, возможно, могла бы помочь и какая-нибудь минимальная материальная компенсация. Он также считает, что для этого есть обоснования, так как человек, прививаясь, защищает не только себя, но и проявляет заботу об окружающих. Специалист добавил, что дополнительно можно усилить информационную кампанию, отмечает «Радио 1». При этом важно не принуждать людей к вакцинации, а информировать их о ее пользе.

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