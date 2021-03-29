Невролог объяснила, что делать при снижении памяти после коронавируса

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Нарушение памяти может стать одним из последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом заявила врач-невролог Ольга Семенова.

— Пациенты, которые перенесли COVID-19, в последнее время чаще всего жалуются на снижение памяти, — рассказала Ольга Семенова.

По ее словам, проблемы с запоминанием информации также могут возникать вследствие стресса, повышенных физической или эмоциональной нагрузок. Для того чтобы нормализовать функции памяти, невролог рекомендовала придерживаться полноценного сна, регулярной физической активности и правильного рациона.

Она также посоветовала обратиться за помощью к врачу, как только возникают проблемы с концентрацией внимания, появляется забывчивость и другие факторы, отмечает Nation News. После осмотра медицинский специалист назначит дополнительные обследования, если они необходимы. Чаще всего это дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов, МРТ головного мозга, нейрофизиологические и другие исследования, добавила врач.

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