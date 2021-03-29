Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Невролог объяснила, что делать при снижении памяти после коронавируса
Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova

Невролог объяснила, что делать при снижении памяти после коронавируса

Елена Фролова

Здоровье

Нарушение памяти может стать одним из последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом заявила врач-невролог Ольга Семенова.

— Пациенты, которые перенесли COVID-19, в последнее время чаще всего жалуются на снижение памяти, — рассказала Ольга Семенова.

По ее словам, проблемы с запоминанием информации также могут возникать вследствие стресса, повышенных физической или эмоциональной нагрузок. Для того чтобы нормализовать функции памяти, невролог рекомендовала придерживаться полноценного сна, регулярной физической активности и правильного рациона.

Она также посоветовала обратиться за помощью к врачу, как только возникают проблемы с концентрацией внимания, появляется забывчивость и другие факторы, отмечает Nation News. После осмотра медицинский специалист назначит дополнительные обследования, если они необходимы. Чаще всего это дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов, МРТ головного мозга, нейрофизиологические и другие исследования, добавила врач.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Медики назвали причины проблем с памятью у молодых людей

памятьврач-неврологкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте