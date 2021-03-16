Медики назвали причины проблем с памятью у молодых людей

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Медики заявляют, что все чаще проблемы с памятью встречаются не только у представителей старшего поколения, но и у молодых людей. Ухудшение внимания, забывчивость, краткосрочные провалы в памяти — все это является свидетельством серьезных нарушений в работе головного мозга. Терапевт и старший медицинский консультант «ТЕЛЕДОКТОР24» Нэя Георгиева рассказала, чем опасны проблемы с памятью и как их предотвратить, телеканалу «Мир 24».

— Провалы в памяти не всегда говорят о наличии заболевания. В молодости причиной этого могут быть стрессы, проблемы на работе или недосып. Если работа связана с многозадачностью, информационными перегрузками, можно также наблюдать ухудшение памяти. При таком режиме вы не можете сосредоточиться на одной задаче, отвлекаетесь. Постоянный стресс влияет на концентрацию, из-за этого сложно запоминать кратковременную информацию, — объяснила Нэя Георгиева.

По ее словам, прием некоторых препаратов также может стать причиной кратковременного ухудшения памяти. Среди таких лекарств могут быть антидепрессанты, транквилизаторы и даже противоаллергические средства. Когнитивные способности могут быть нарушены и из-за недостатка сна. Чаще всего это происходит из-за того, что организм дает защитную реакцию в ответ на стрессовый фактор, например экзамены.

На «остроту» памяти влияют алкогольные напитки и табак. Но даже если человек ведет здоровый образ жизни и не испытывает стресса, у него все равно могут возникать проблемы с запоминаем.

— Здесь важно исключить патологии мозга: посттравматические, нарушение кровообращения — инсульты, опухоли, сахарный диабет. Гипотиреоз ведет к дефициту йода в организме, что также влияет на процесс запоминания. Нарушения памяти, связанные с возрастом, говорят о наличии деменции, болезни Альцгеймера, энцефалопатии. Для определения причин необходима консультация врача — невролога, проведение КТ и МРТ головного мозга, — добавила терапевт.

Для того чтобы улучшить память, медик посоветовала избавиться от вредных привычек, контролировать уровень холестерина и артериальное давление. Желательно добавить в рацион растительные жиры (орехи и авокадо), специи и продукты, богатые лютеином. Кроме того, следует регулярно тренировать и нагружать память.

Источник: «Мир 24»

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