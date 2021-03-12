Сомнолог рассказала, насколько недосып снижает работоспособность человека

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Одной из важнейших потребностей организма является сон. О его важности, а также о том, как его качество влияет на здоровье, сомнолог София Черкасова рассказала во Всемирный день сна, который в 2021 году отмечается 12 марта.

По мнению ученых, около трети своей жизни человек проводит во сне. Взрослому для того, чтобы выспаться, в среднем требуется от шести до восьми часов. В свою очередь нарушения сна приводят к серьезным последствиям.

Как сообщила сомнолог София Черкасова порталу Nation News, сон дает возможность человеку подготовиться к бодрствованию. При этом он выполняет порядка 30 функций. Когда же его не хватает, страдают психика, память и работоспособность мозга.

— Если у человека отнять 90 минут сна от его минимальной потребности, он потеряет 32 процента работоспособного времени на следующий день. Если он систематически спит всего четыре часа в сутки, его мозг становится старше на восемь лет, — объяснила Черкасова.

Если человек вообще не спит, отметила эксперт, это приводит к тому, что он ничего не запоминает, не может продуктивно учиться, работать, приобретать навыки, в том числе физические. Из-за недосыпа также слабеет иммунитет. Если человек недосыпает в течение месяца, то в его организме возрастают риски артериальной гипертонии, болезней сердца и сахарного диабета.

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