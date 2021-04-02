Онищенко призвал принять маски как элемент культуры

Фото: Пресс-служба Госдумы

Ношение масок должно стать элементом культуры. Такое мнение выразил депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Отвечая на вопрос, когда можно будет отказаться от ношения масок, Онищенко заявил, что «никогда», поскольку это важная мера защиты не только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа, который «каждую весну и осень приходит».

Онищенко также указал, что ношение масок позволяет снизить риск заболеваний в транспорте, где затруднительно соблюдать социальную дистанцию.

— Не будь у нас в Москве такой цивилизации, как метро, то, наверно, интенсивность эпидпроцесса была бы меньше. Но если мы в метро будем ездить в маске, мы этот фактор негативный нивелируем, — цитирует Онищенко агентство «Прайм».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что маски останутся «на все времена».

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