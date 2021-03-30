Врач призвал пожилых людей в Москве соблюдать санитарные меры из-за риска COVID-19

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Риск заражения коронавирусом в Москве сохраняется, поэтому пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями следует продолжать соблюдать меры безопасности, а также пройти вакцинацию. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

По его словам, число заболевших коронавирусом снизилось по сравнению с декабрем, стационары постепенно перепрофилируют под плановую помощь. Однако каждый день появляются новые заболевшие, часто они переносят болезнь в тяжелой форме.

— Особенно пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому нужно помнить, что риск заражения остается, и не расслабляться. Обязательно нужно продолжать использовать маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и избегать посещения общественных мест без необходимости, — сказал врач.

Он уточнил, что в Москве есть эффективное средство для профилактики коронавируса — вакцина. Андрей Тяжельников добавил, что пожилым людям следует сделать прививку от COVID-19 в первую очередь, так как они переносят болезнь особенно тяжело, сообщает ТАСС.

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