Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач призвал пожилых людей в Москве соблюдать санитарные меры из-за риска COVID-19
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Врач призвал пожилых людей в Москве соблюдать санитарные меры из-за риска COVID-19

Виктория Родимкина

Город

Риск заражения коронавирусом в Москве сохраняется, поэтому пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями следует продолжать соблюдать меры безопасности, а также пройти вакцинацию. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

По его словам, число заболевших коронавирусом снизилось по сравнению с декабрем, стационары постепенно перепрофилируют под плановую помощь. Однако каждый день появляются новые заболевшие, часто они переносят болезнь в тяжелой форме.

— Особенно пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому нужно помнить, что риск заражения остается, и не расслабляться. Обязательно нужно продолжать использовать маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и избегать посещения общественных мест без необходимости, — сказал врач.

Он уточнил, что в Москве есть эффективное средство для профилактики коронавируса — вакцина. Андрей Тяжельников добавил, что пожилым людям следует сделать прививку от COVID-19 в первую очередь, так как они переносят болезнь особенно тяжело, сообщает ТАСС.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Москвичам рассказали о чат-боте, который поможет сообщить о жалобах врачу до приема

пенсионерыврачкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Однажды в Суэцком канале: во что обходится ошибка капитана корабля

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в