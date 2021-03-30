Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичам рассказали о чат-боте, который поможет сообщить о жалобах врачу до приема
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москвичам рассказали о чат-боте, который поможет сообщить о жалобах врачу до приема

Иван Юминов

Город

В феврале в столичных поликлиниках запустили новую услугу — чат-бот на основе искусственного интеллекта. Горожане получили почти 200 тысяч ссылок на опрос с момента запуска проекта.

Доступ к боту можно получить, нажав на ссылку из сообщения, которое придет на телефон пациента после записи к врачу. Затем можно будет указать жалобы и ответить на вопросы. Доктор получит информацию в начале приема, так как система интегрирована с ЕМИАС. Чат-бот позволит сократить время на сбор анамнеза почти вдвое.

Сервис разрабатывался с помощью обезличенных данных пациентов, справочников и баз данных по медицине, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что голосовой помощник контакт-центра Москвы обработал более 47 миллионов звонков.

Читайте также: Детско-взрослую поликлинику построят на севере Москвы

поликлиники Москвытехнологиичат-бот
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в