Москвичам рассказали о чат-боте, который поможет сообщить о жалобах врачу до приема

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В феврале в столичных поликлиниках запустили новую услугу — чат-бот на основе искусственного интеллекта. Горожане получили почти 200 тысяч ссылок на опрос с момента запуска проекта.

Доступ к боту можно получить, нажав на ссылку из сообщения, которое придет на телефон пациента после записи к врачу. Затем можно будет указать жалобы и ответить на вопросы. Доктор получит информацию в начале приема, так как система интегрирована с ЕМИАС. Чат-бот позволит сократить время на сбор анамнеза почти вдвое.

Сервис разрабатывался с помощью обезличенных данных пациентов, справочников и баз данных по медицине, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что голосовой помощник контакт-центра Москвы обработал более 47 миллионов звонков.

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