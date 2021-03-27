Более 47 миллионов звонков обработал голосовой помощник контакт-центра Москвы

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Голосовой помощник общегородского контакт-центра столицы обработал более 47 миллионов звонков с момента запуска в 2014 году. Об этом стало известно в субботу, 27 марта.

— Голосовой помощник стал неотъемлемой частью городских горячих линий. Он консультирует горожан более чем по 55 темам, что способствует разгрузке операторов в пиковые часы. Робот постоянно совершенствует свои навыки, обучаясь на примере сотрудников горячих линий, а также изучает реакцию человека на его речь и анализирует, насколько успешно завершился диалог, — поделился руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Без привлечения помощи оператора в 2020 году роботу удалось обработать почти 30 миллионов звонков. Он консультирует горожан по вопросам госуслуг, транспорта, ЖКХ и другим темам. Помощнику можно задать вопросы по работе центров «Мои документы», дате отключения горячей воды или статуса готовности документов.

Ассистент функционирует на основе искусственного интеллекта, используя нейронную сеть, которая помогает ему в поиске необходимой информации. Находит он ее в два раза быстрее человека, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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