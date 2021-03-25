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Более 4 миллионов приемов провели в поликлиниках Москвы с подсказками ИИ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Более 4 миллионов приемов провели в поликлиниках Москвы с подсказками ИИ

Кирилл Николаев

Город

Более четырех миллионов приемов провели врачи в столичных поликлиниках с подсказками искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в четверг, 25 марта, сообщила первый заместитель начальника управления заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Юлия Урожаева в рамках форума BIG DATA.

По ее словам, систему цифрового помощника на основе технологий искусственного интеллекта продолжают дорабатывать. В ближайшее время она будет подсказывать, какие вопросы можно еще задать врачу во время осмотра пациента.

— Примерно в 70 процентах случаев выбор врача совпадает с мнением системы, — цитирует Урожаеву РИА Новости.

Она добавила, что врачам нравится работать с этой системой. Цифровой помощник на основе технологий искусственного интеллекта введен во всех взрослых поликлиниках Москвы с октября 2020 года.

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