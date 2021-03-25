Москвичам рассказали, как сэкономить время на поход в поликлинику

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С помощью чат-бота жители столицы смогут сэкономить время на поход в поликлинику. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Горожанам напомнили, что с помощью чат-бота можно записаться на прием к терапевту. Затем необходимо заполнить форму опроса по ссылке из СМС. После этого пользователь отвечает на вопросы боты. Результаты опроса передаются в протокол осмотра.

В результате врач еще до начала приема узнает самочувствии пациента и уделит больше времени лечению.

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