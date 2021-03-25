Более 20 медучреждений планируют построить в Москве в рамках реализации МаИП

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) планируется построить 24 новых медицинских учреждения.

Среди проектов — возведение детских и взрослых поликлиник, подстанций скорой помощи, инфекционных и лечебно-диагностических комплексов. Их строительство запланировано на ближайшие годы.

Масштабный инвестиционный проект — это особый статус объекта. Получить такой статус могут производственные комплексы, стадионы, дворцы спорта и другие объекты. Для строительство таких объектов Москва сдает земельные участки в аренду без торгов сроком на шесть лет.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимов, благодаря реализации МаИП в столице появляются новые рабочие места.

— Под строительство 24 новых медицинских учреждений город выделил более 48 гектаров земли. Из них 21 объект возведут за счет средств городского бюджета, еще три профинансируют инвесторы, — сказал заммэра.

Контракты на аренду земли площадью около 46 гектаров город уже заключил, там началось строительство, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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