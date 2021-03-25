Больничные листы стали доступны жителям Москвы в электронной медкарте

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москвичи теперь могут пользоваться больничными листами, которые стали доступны в электронной медицинской карте в разделе «Мои больничные» на сайте mos.ru. Горожане смогут посмотреть данные листков нетрудоспособности, оформленных в поликлиниках, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 25 марта.

По ее словам, процесс цифровизации столичного здравоохранения продолжается. В 2020 году жителям столицы начали выдавать листки нетрудоспособности в электронном виде.

— А теперь в веб- и мобильной версии электронной медкарты у москвичей появился доступ к информации о выданных больничных — и бумажных, и электронных. Сервисы работают в составе единой цифровой платформы столичного здравоохранения и делают процесс оформления листков нетрудоспособности еще удобнее и прозрачнее, — сказала Анастасия Ракова.

В разделе на сайте «Мои больничные» можно узнать номер выданного больничного листа и его тип, а также период его действия, причину нетрудоспособности, информацию о медике и медорганизации и другие данные.

Переход на электронное обслуживание упрощает процедуру получения пособий, экономит время врачей, а также освобождает пациентов от сбора подписей и печатей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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