Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Больничные листы стали доступны жителям Москвы в электронной медкарте
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Больничные листы стали доступны жителям Москвы в электронной медкарте

Виктория Родимкина

Город

Москвичи теперь могут пользоваться больничными листами, которые стали доступны в электронной медицинской карте в разделе «Мои больничные» на сайте mos.ru. Горожане смогут посмотреть данные листков нетрудоспособности, оформленных в поликлиниках, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 25 марта.

По ее словам, процесс цифровизации столичного здравоохранения продолжается. В 2020 году жителям столицы начали выдавать листки нетрудоспособности в электронном виде.

— А теперь в веб- и мобильной версии электронной медкарты у москвичей появился доступ к информации о выданных больничных — и бумажных, и электронных. Сервисы работают в составе единой цифровой платформы столичного здравоохранения и делают процесс оформления листков нетрудоспособности еще удобнее и прозрачнее, — сказала Анастасия Ракова.

В разделе на сайте «Мои больничные» можно узнать номер выданного больничного листа и его тип, а также период его действия, причину нетрудоспособности, информацию о медике и медорганизации и другие данные.

Переход на электронное обслуживание упрощает процедуру получения пособий, экономит время врачей, а также освобождает пациентов от сбора подписей и печатей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Число вакансий центра занятости «Моя работа» в Москве увеличилось до 340 тысяч

врачиАнастасия Раковаэлектронная медицинская карта
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте