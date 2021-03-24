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Число вакансий центра занятости «Моя работа» в Москве увеличилось до 340 тысяч
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Число вакансий центра занятости «Моя работа» в Москве увеличилось до 340 тысяч

Виктория Родимкина

Город

Количество вакансий центра занятости «Моя работа» в столице увеличилось до 340 тысяч. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 24 марта.

По ее словам, увеличение числа вакансий произошло после подписания соглашения с рекрутинговой компанией SuperJob.

— Создание единого агрегатора вакансий на платформе службы занятости населения в партнерстве с крупнейшими сайтами по поиску работы дает нам дополнительные ресурсы для реализации трудового потенциала столичных граждан, — пояснила заммэра.

Она уточнила, что в городе ведется постоянная работа по развитию и улучшению цифровых сервисов по поиску работы. Это, отметила Анастасия Ракова, поможет повысить эффективность трудоустройства горожан, сообщает Интерфакс.

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