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Стали известны зарплаты самых востребованных профессий в Подмосковье
Фото: pixabay.com/ru

Стали известны зарплаты самых востребованных профессий в Подмосковье

Елена Фролова

Рынок труда

Работодатели на территории Московской области в среднем готовы платить продавцам по 26–28 тысяч рублей в месяц, водителям — 32 тысячи рублей, а бухгалтерам — 29 тысяч рублей. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития региона.

— Наибольшей популярностью у безработных граждан, которые ищут постоянный источник заработка, пользуются такие вакансии, как менеджер — 8883 человека (средняя зарплата чуть более 38 тысяч рублей); бухгалтер — 2255 человек (немногим выше 29 тысяч рублей); кассир — 2213 человек (почти 29 тысяч рублей); администратор — 2062 человека (свыше 29 тысяч рублей), — пояснили в пресс-службе ведомства.

Соискатели на позицию продавца непродовольственных товаров в среднем могут ожидать заработную плату почти в 26,5 тысячи рублей, продавца широкого профиля — более 28 тысяч рублей. Тем временем труд водителей транспорта оценивается в сумму свыше 32 тысяч рублей. Примерно такую же зарплату будут получать кладовщики. А вот уборщикам производственных и служебных помещений в среднем предлагается чуть более 18 тысяч рублей.

Уточняется, что на данный момент на учете занятости в Подмосковье состоят свыше 113 тысяч граждан, из которых пособие получают около 37,5 тысячи человек. В настоящий момент в регионе насчитывается 52 тысячи свободных вакантных мест.

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