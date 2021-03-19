Уровень безработицы снизился в Московской области за полтора месяца

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Уровень безработицы сократился на территории Московской области на 0,48 процентного пункта, достигнув отметки в 2,65 процента за полтора месяца. Работу за это время нашли порядка 20 тысяч человек. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального министерства социального развития.

Так, по состоянию на 1 февраля, данный показатель составлял 3,13 процента. Тогда на учете в службе занятости числились порядка 130 тысяч граждан.

— Уровень регистрируемой безработицы по Подмосковью на 15 марта составил 2,65 процента. Численность безработных людей, состоящих на учете в службе занятости, — почти 110 тысяч человек, — отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Уточняется, что на данный момент работодатели на территории региона объявили вакансии почти на 30,3 тысячи должностей. Помимо этого, еще они ищут порядка 13,5 тысячи специалистов различных профилей. Отмечается, что большей востребованностью пользуются инженеры, полицейские, охранники, медицинские сестры, подсобные рабочие, швеи, грузчики и уборщики.

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