Около 180 тысяч москвичей устроились на работу с начала пандемии

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Почти 180 тысяч жителей столицы устроились через службу занятости населения с начала пандемии. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За весь период пандемии нам удалось трудоустроить только через службу занятости, которая эффективно работает в Москве совместно с различными коммерческими структурами, занимающимися рынком труда, 178 тысяч москвичей на новую работу, — рассказала заместитель мэра в эфире программы «Антонимы».

Она отметила, что самым тяжелым временем для рынка труда был период с апреля по июнь 2020 года. Заммэра уточнила, что безработица в Москве до начала эпидемии равнялась 0,4 процента, осенью поднялась до 3 процентов, а на данный момент составляет 0,8–0,9 процента. Однако это все равно существенная проблема для рынка труда.

По состоянию на начало марта 2021 года рынок вакансий столицы насчитывает около 300 тысяч рабочих мест.

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