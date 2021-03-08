Анастасия Ракова заявила, что явных ошибок в борьбе с COVID-19 в Москве не было

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Явных ошибочных решений в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Москве допущено не было. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Так, явных каких-то вещей, которых я бы сейчас, обернувшись, не сделала, нет. Наверное, можно было бы, если покопаться в себе, что-то сделать чуточку быстрее, — рассказала заместитель мэра в эфире программы «Антонимы».

Также заммэра отметила, что, возможно, следовало быстрее разворачивать сеть тестирования на COVID-19 и открывать ковидные госпитали.

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