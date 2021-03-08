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Госпитали для пациентов с COVID-19 в Москве работают до последнего заболевшего
Фото: Пресс-служба комплекса социального развития города Москвы

Госпитали для пациентов с COVID-19 в Москве работают до последнего заболевшего

Никита Абрамов

Здоровье

Госпитали для заболевших COVID-19 в столице работают до последнего пациента. После этого клиники закрывают на двухнедельный карантин. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Существует жесткий стандарт. Первое: больница работает до того момента, как последнего больного не выпишут. Дальше есть очень жесткий регламент проведения генеральной уборки и санитарной чистки всех помещений. Очень жесткий, требовательный и последовательный, — рассказала заместитель мэра в эфире программы «Антонимы».

Также она отметила, что госпитали после обработки проверяет Роспотребнадзор. Анастасия Ракова уточнила, что во время двухнедельного карантинного периода не работает как больница, так и ее персонал.

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столичные больницыАнастасия Раковакоронавирус
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