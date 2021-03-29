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Детско-взрослую поликлинику построят на севере Москвы
Фото: mos.ru

Детско-взрослую поликлинику построят на севере Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Северный административный округ, Молжаниновский район Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект строительства детско-взрослой поликлиники площадью 11 тысяч квадратных метров в Молжаниновском районе. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Фасад пятиэтажного здания украсят пилонами и ребристыми панелями из стеклофибробетона. На 1–3-м этажах будут расположены кабинеты детского отделения и женских консультаций, а на 1–4-м этажах будут находиться кабинеты взрослого отделения. Пятый этаж займет зал для конференций на 60 мест.

Прилегающую территорию обустроят, возле здания поставят тренажеры и детские площадки.

— Проектировщики уделили особое внимание комфорту пациентов не только внутри здания, но и снаружи. На территории будет сформирована «исцеляющая среда». Во-первых, это максимальное озеленение с использованием гипоаллергенных и фитонцидных растений. Во-вторых — полезные спортивные нагрузки: на участке организуют зону воркаута для тренировок, реабилитации и расслабления, — отметил Сергей Кузнецов.

Кроме того, рядом с поликлиникой оборудуют паркинг на 33 машино-места, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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