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Школы-долгострои введут в Новой Москве в 2021 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Школы-долгострои введут в Новой Москве в 2021 году

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, поселение Рязановское Карта всех событий

Две школы в Новой Москве — в Рязановском и в ЖК «Новое Бутово», открытие которых переносили 11 раз с 2016 года, введут к сентябрю. Об этом «Вечерней Москве» сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Саблин.

Объекты в обоих случаях строила частная компания, но не смогла завершить проект вовремя. Ситуация изменилась в этом году. При поддержке департамента развития новых территорий был найден новый подрядчик, составлен график работ. Дмитрий Саблин организовал вместе с жителями контроль за его соблюдением.

— Все люди, с которыми я встречаюсь, спрашивают о школах. Я в постоянном контакте со строителями, с руководителем департамента развития новых территорий Москвы. Даже несмотря на пандемию, нам удалось сохранить развитие — план работ и календарь сроков сейчас соблюдаются, — сказал Саблин.

В школе № 2083 в Рязановском облицован фасад, завершены работы по кровле, заштукатурены стены и перегородки, идет отделка помещений. В школе в ЖК «Новое Бутово» смонтировали инженерные коммуникации, выполнили внутреннюю отделку фасадов, ведутся работы в актовом и спортивном залах.

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