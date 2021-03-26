Дом по программе реновации передали под заселение в столичном районе Кузьминки

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 103А Карта всех событий

В столичных Кузьминках началось переселение жителей в новый дом по программе реновации. Об этом в пятницу, 26 марта, рассказал руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— 25 марта более 200 жителей панельной пятиэтажки на улице Жигулевской, дом 12, корпус 6, получили предложения новых равнозначных квартир в новостройке на Волгоградском проспекте, дом 103а, и с сегодняшнего дня стартует переселение. С учетом этого в районе Кузьминки по программе реновации под заселение передано шесть новых корпусов, — сообщил глава ведомства.

Дом был сдан в конце прошлого года. В нем 141 квартира — 46 однокомнатных, 76 двухкомнатных и 19 трехкомнатных. В данный момент жители девяти домов в Кузьминках находятся в процессе переселения. До 2024 года там планируется расселить 33 дома, всего будут снесены 287 домов, уточнили в пресс-службе ведомства.

Программа реновации жилищного фонда, утвержденная в августе 2017 года мэром Сергеем Собяниным, предусматривает расселение более 350 тысяч квартир.

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