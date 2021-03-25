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Первые дома по реновации в Мневниковской пойме введут в 2023 году
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Первые дома по реновации в Мневниковской пойме введут в 2023 году

Виктория Родимкина

Город

Первые дома по программе реновации на территории Мневниковской поймы в столице планируется возвести в 2023 году. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в четверг, 25 марта.

По его словам, для строительство этих домов уже был определен подрядчик, специалисты приступили к подготовительным работам — установке ограждений и устройству дорог.

— До конца весны выйдем на строительно-монтажные работы. На территории чуть больше 9 гектаров будет построено три жилых корпуса общей площадью около 53 тысячи квадратных метров на 2334 квартиры. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году, — сказал Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что в этом районе также стартовало проектирование школы и двух детских садов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что дом на 110 квартир по реновации появится в районе Нагатинский Затон к 2023 году.

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Мневниковская поймареновацияРафик Загрутдинов
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