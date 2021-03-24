Новые объекты социальной сферы будут построены в Нижегородском районе Москвы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Нижегородский район Карта всех событий

В Нижегородском районе столицы появятся новые объекты социальной сферы. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики (ДГП) города Москвы Сергей Левкин.

Объекты будут построены в рамках программы реновации по ранее утвержденному проекту планировки. Данный проект реализуют на территории кварталов 78, 79 и 80 Нижегородского района.

— Кварталы реновации Нижегородского района будут обеспечены социальной инфраструктурой. Так, запланировано строительство школы на 600 учащихся, образовательного комплекса на 675 мест, в его составе школа и детский сад на 550 и 125 мест соответственно, а также детского сада на 275 мест с бассейном. В дополнение к ним возведут здание поликлиники и культурно-досугового центра с административными помещениями, — приводит слова Левкина пресс-служба ДГП Москвы.

Также Левкин отметил, что новые объекты социальной сферы будут доступны всем жителям района.

Напомним, программа реновации была утверждена Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5175 домов и затронет более одного миллиона жителей столицы.

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