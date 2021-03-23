Дом на 110 квартир построят по реновации в районе Нагатинский Затон к 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Судостроительная улица, 15 Карта всех событий

Строительство жилого дома на 110 квартир в районе Нагатинский Затон стартовало по программе реновации. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства со ссылкой на руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

Новостройка будет располагаться по адресу улица Судостроительная, владение 15. В данный момент идет установка ограждений, бытового городка и устройство временных дорог. Ввести новостройку в эксплуатацию планируется в 2023 году.

В жилом доме, предположительно, будут располагаться четыре секции переменной этажности. Фасады здания облицуют специальной плиткой, установят корзины для кондиционеров. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации.

Кроме того, будут установлены грузопассажирские лифты на 400 и 630 килограммов, подходящие для маломобильных граждан. Первые этажи постройки будут нежилыми, в них планируют открыть магазины, зоны общепита, салоны красоты, спортивный клуб, кружки и секции для детей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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