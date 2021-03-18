Водные сады и аттракционы построят в акватории столичного затона Новинки

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, затон Новинки Карта всех событий

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о строительстве новых площадок водных аттракционов, плавучего спа-комплекса и сада, дополненного водными растениями. Данный проект разработан по инициативе Москомархитектуры ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы». Об этом в четверг, 18 марта, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

17 марта на портале «Активный гражданин» начались публичные слушания по проекту благоустройства набережной Москвы-реки на участке от бывшего завода ЗИЛ до парка развлечений «Остров Мечты». Специалисты планируют использовать данную территорию для создания рекреации. Здесь соорудят парковочную зону с дополнительным озеленением и детскими, игровыми, спортивными площадками, а также места для организации культурно-массовых мероприятий.

— Единой пешеходной и велосипедной сетью будет пронизана вся спроектированная территория, которая свяжет в единое пространство отдыха и развлечения районы Даниловский и Нагатинский затон, — подчеркнул Сергей Кузнецов.

Через затон построят два пешеходных моста, которые свяжут бывшую промзону ЗИЛ с территориями активно строящихся жилых комплексов на противоположном берегу, технопарком Nagatino i-Land и тематическим парком «Остров Мечты».

Данные преобразования обеспечат единое городское пространство между набережными затона Новинки, что существенно упростит пешеходное перемещение по району.

Кроме того, причал Южного речного вокзала реконструируют, придадут ему современный вид и обеспечат новыми функциональными возможностями. Недалеко от причала разместят галереи современного искусства, офисы, торговые помещения и кафе.

Читайте также: Новые социальные объекты появятся в рамках реновации в поселении Михайлово-Ярцевское