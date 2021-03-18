Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новые социальные объекты появятся в рамках реновации в поселении Михайлово-Ярцевское
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новые социальные объекты появятся в рамках реновации в поселении Михайлово-Ярцевское

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, 21к1Карта всех событий

В поселении Михайлово-Ярцевское в ТиНАО в рамках программы реновации появятся новые социальные объекты. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 18 марта.

По его словам, проект планировки территории поселка Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское был утвержден летом 2020 года.

— Так, намечено строительство образовательного комплекса на 300 учащихся, в составе которого также детский сад на 150 малышей, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным спортивным залом, поликлиники на 320 посещений в смену, — сказал глава департамента.

Он отметил, что, помимо этого, в поселке будут построены дома культуры и многофункциональный центр с офисом «Мои документы».

Обновления в рамках программы затронут также и транспортную инфраструктуру поселения, будут проведено благоустройство общественных пространств.

В поселении Михайлово-Ярцевское в программу реновации включен 31 дом и подобраны три «стартовые» площадки. Заселение уже ведется в дома по адресам поселок Шишкин Лес, дом № 21, корпус 1 и дом № 9, корпус 1.

Читайте также: Второй дом по программе реновации в Перове сдадут в середине 2021 года

социальные объектыреновацияСергей Левкин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вопросов к цифровому рублю много, ответов пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Дешевые игрушки таят опасность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия не любит троицу: почему РКН должен заблокировать Twitter, Facebook и YouTube

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Фабрика смерти» в центре Европы

Отец Макарий (Комогоров)
Отец Макарий (Комогоров)

С чего начинается Великий пост

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вечеринка Ивлеевой: деревню из девушки вывести нельзя

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте