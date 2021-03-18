Новые социальные объекты появятся в рамках реновации в поселении Михайлово-Ярцевское

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Россия, Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, 21к1 Карта всех событий

В поселении Михайлово-Ярцевское в ТиНАО в рамках программы реновации появятся новые социальные объекты. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 18 марта.

По его словам, проект планировки территории поселка Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское был утвержден летом 2020 года.

— Так, намечено строительство образовательного комплекса на 300 учащихся, в составе которого также детский сад на 150 малышей, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным спортивным залом, поликлиники на 320 посещений в смену, — сказал глава департамента.

Он отметил, что, помимо этого, в поселке будут построены дома культуры и многофункциональный центр с офисом «Мои документы».

Обновления в рамках программы затронут также и транспортную инфраструктуру поселения, будут проведено благоустройство общественных пространств.

В поселении Михайлово-Ярцевское в программу реновации включен 31 дом и подобраны три «стартовые» площадки. Заселение уже ведется в дома по адресам поселок Шишкин Лес, дом № 21, корпус 1 и дом № 9, корпус 1.

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