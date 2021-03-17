Второй дом по программе реновации в Перове сдадут в середине этого года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, 2-я Владимирская улица, 30к1 Карта всех событий

Очередное переселение жителей района Перово по программе реновации запланировано на середину этого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента градостроительной политики в среду, 17 марта.

В здание по адресу 2-я Владимирская улица, дом 30, начнут переселение более 140 семей из соседних домов. В эксплуатацию он был введен в феврале этого года. В новостройке 160 квартир площадью 8,6 тысячи квадратных метров, в прилагающих к нему дворах разместили детские площадки и места для отдыха.

— В планах города обеспечить новым жильем пять тысяч человек на первом этапе программы реновации, — отметил глава ведомства Сергей Левкин.

Напомним, программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В районе Перово сносу подлежат 196 жилых домов, для жильцов уже подобрано 15 стартовых площадок для переселения.

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