Дом на 320 квартир построят по реновации в Можайском районе
Жилой дом построят по программе реновации в Можайском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Здание появится по адресу улица Красных Зорь, владение 23/25. Дом рассчитан на 320 квартир. В настоящее время на площадке ведутся подготовительные работы.
В новостройке предусмотрено пять квартир для маломобильных жителей. На первых этажах будут расположены просторные вестибюльно-входные группы, лифтовые холлы, колясочные, помещения для консьержа и хранения уборочного инвентаря.
Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Рабочие установят детские и спортивные площадки, скамейки, высадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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