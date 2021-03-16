Дом на 320 квартир построят по реновации в Можайском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, улица Красных Зорь Карта всех событий

Жилой дом построят по программе реновации в Можайском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Здание появится по адресу улица Красных Зорь, владение 23/25. Дом рассчитан на 320 квартир. В настоящее время на площадке ведутся подготовительные работы.

В новостройке предусмотрено пять квартир для маломобильных жителей. На первых этажах будут расположены просторные вестибюльно-входные группы, лифтовые холлы, колясочные, помещения для консьержа и хранения уборочного инвентаря.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Рабочие установят детские и спортивные площадки, скамейки, высадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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