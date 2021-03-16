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Под заселение жителей в ЮЗАО передали 12 домов по программе реновации
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Под заселение жителей в ЮЗАО передали 12 домов по программе реновации

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, Академический район Карта всех событий

Под заселение жителей в Юго-Западном административном округе Москвы передано 12 домов. Еще одно здание в настоящее время введено в эксплуатацию. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, общая площадь новостроек составляет 140 тысяч квадратных метров.

— В районах Академический и Котловка располагаются по три новостройки, по две в Южном Бутово, Коньково и Черемушки, еще один дом находится в Обручевском районе, — сообщил Сергей Левкин.

По словам Левкина на территории округа в процессе переселения находятся жители 27 домов, 13 из которых уже были снесены. На месте демонтированных зданий построят новые дома по программе реновации.

На стадии строительства на юго-западе Москвы находятся 22 дома, общей площадью 250 тысяч квадратных метров, отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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реновацияСергей Левкинстроительство
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