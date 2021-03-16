Сергей Собянин: Около 100 памятников архитектуры отреставрируют в Москве в 2021 году

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, 2-я Брестская улица, 19/18с1 Карта всех событий

В Москве отреставрируют около 100 памятников архитектуры в 2021 году. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра итогов реставрации доходного дома купца Быкова.

Глава города отметил, что всего за последние годы в Москве отреставрировали 1,5 тысячи зданий. По его словам, в столице реализовывают самую крупную в мире программу реставрации, которая продолжает развиваться.

— Несмотря на все проблемы, связанные с COVID-19, с бюджетом, экономикой, мы нисколько не урезали программу реставрации. В прошлом году мы отреставрировали 120 зданий. 14 из них — это спасенные здания, которые были руинированы, — уточнил Сергей Собянин.

Глава города поблагодарил реставраторов, которые проводят все необходимые работы со столичной архитектурой. Кроме того, Сергей Собянин вручил нагрудные знаки «Почетный реставратор города Москвы» выдающимся реставраторам.

В программу реставрации столицы вошел доходный дом Быкова. Мэр отметил, что в 2009 году в здании случился пожар, из-за чего были обрушены перекрытия. По словам Сергея Собянина, доходный дом удалось сохранить благодаря тому, что его признали памятником культурного наследия, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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