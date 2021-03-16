Коммунальные службы помоют Монумент Победы на Поклонной горе после зимы

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В среду, 17 марта, коммунальные службы помоют после зимы Монумент Победы на Поклонной горе. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, промывки памятников каждый год проводят с марта по октябрь. Монументы моют раз в месяц или раз в несколько недель в зависимости от погодных условий, уточнил заммэра.

Монумент Победы в течение нескольких часов будут мыть пять специалистов. К работам также будет допущена поливомоечная машина и гидровышка, пояснил заммэра.

— На очистку монумента уходит около двух кубометров воды и пять литров моющего средства. Особенностями этого памятника является высота и сложность рельефа, поэтому многие его участки нельзя просто очистить механическим способом. Вначале на объект нанесут специальный состав, после чего его тщательно промоют водой, — отметил Петр Бирюков.

Он добавил, что Монумент Победы регулярно осматривают. Памятник расположен спиной к скульптуре Ники, чтобы избежать его колебаний, уточнил Петр Бирюков. По его словам, внутри холма, на котором расположен монумент, находится станция мониторинга.

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