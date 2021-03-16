Коммунальные службы продолжают контролировать сход талых вод в Москве

Фото: Пелагия Замятина / «Вечерняя Москва»

Коммунальные службы продолжают обеспечивать сход талых вод в водоприемные решетки в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы Комплекса городского хозяйства столицы.

В ведомстве уточнили, что 16 марта в столице ожидаются температура воздуха плюс 2–4 градуса и небольшие осадки. Из-за потепления коммунальные службы расчищают водоприемных решетки, чтобы талая вода утекла с дорог. Кроме того, усилено дежурство специалистов в местах возможного скопления воды.

Коммунальщики очищают водосборные желобы и воронки водостоков домов от наледи, а также проводят противогололедную обработку.

В пресс-службе напомнили, что 16 марта в Москве ожидается сильный туман, из-за чего водителям нужно быть внимательнее на дорогах.

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