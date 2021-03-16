Жителей столичного региона предупредили о сильном тумане 16 марта

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жителей Москвы и Московской области предупредили о сильном тумане утром и днем во вторник, 16 марта. Видимость может ухудшиться до 200–700 метров. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Уточняется, что туман считается сильным, если видимость составляет 500 метров и меньше.

— Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час с сохранением утром и днем 16 марта местами в Московской области и Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров, — отметили в пресс-службе.

В МЧС призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим и не совершать резкие маневры. Поездки во время тумана следует совершать с включенными противотуманными фарами и фонарями. Пешеходы при переходе улиц должны быть особо внимательны, уточнили в ведомстве.

В пресс-службе также рекомендовали не выходить на улицы во время тумана людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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