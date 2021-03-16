Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Жителей столичного региона предупредили о сильном тумане 16 марта
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жителей столичного региона предупредили о сильном тумане 16 марта

Анастасия Волоснова

Город

Жителей Москвы и Московской области предупредили о сильном тумане утром и днем во вторник, 16 марта. Видимость может ухудшиться до 200–700 метров. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Уточняется, что туман считается сильным, если видимость составляет 500 метров и меньше.

— Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час с сохранением утром и днем 16 марта местами в Московской области и Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров, — отметили в пресс-службе.

В МЧС призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим и не совершать резкие маневры. Поездки во время тумана следует совершать с включенными противотуманными фарами и фонарями. Пешеходы при переходе улиц должны быть особо внимательны, уточнили в ведомстве.

В пресс-службе также рекомендовали не выходить на улицы во время тумана людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Москвичей предупредили о температурных колебаниях до конца недели

погода в МосквеМЧСтуманы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время, когда вредители выходят из зимней спячки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте