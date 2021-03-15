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Москвичей предупредили о температурных колебаниях до конца недели
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Москвичей предупредили о температурных колебаниях до конца недели

Кирилл Николаев

Город

В течение недели в Москве ожидаются колебания и контраст температуры. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил директор Гидрометцентра России Сергей Борщ.

По его словам, такая погода является типичной для марта. Контрастность дневной и ночной температуры увеличится в Москве с 18 марта. В ночное время ожидается похолодание, а днем будет происходить быстрое испарение снежного покрова, сообщает ТАСС.

Ранее синоптик рассказал, как быстро в Москве растает снег.

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