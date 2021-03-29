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Жириновский заявил, что маски останутся «на все времена»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Жириновский заявил, что маски останутся «на все времена»

Анастасия Волоснова

Общество

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ношение масок останется обязательным даже после пандемии. Об этом он сказал в понедельник, 29 марта, на первом заседании Центризбиркома в новом составе.

Жириновского возмутило отсутствие масок у 70 процентов членов ЦИК. По словам Жириновского, только пять членов ЦИК соблюдали масочный режим, хотя они отвечают за страну. Он уточнил, что их количество равно 30 процентам от всех собравшихся.

— Могли бы все 100 процентов сидеть в масках и запомнить, что маски — это не на период пандемии, а на все времена теперь уже, — заявил лидер партии.

Он добавил, что страна быстрее станет здоровой, если будет соблюдать масочный режим.

Глава ЦИК Элла Памфилова объяснил Жириновскому, что многие члены ЦИК уже вакцинировались от коронавируса.

— Масочный режим мы все соблюдаем, просто те, кто тут сидит, мы делали прививку — можем позволить в общении с собой все снимать, кто сидит за столом, — пояснила Памфилова.

Ранее Памфилова рассказала, что привилась от коронавируса в феврале 2021 года, пишет РИА Новости.

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