Гинцбург заявил, что антитела к COVID-19 могут передаваться от матери к ребенку

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Антитела к коронавирусной инфекции могут передаваться во время беременности от матери к ребенку через плаценту. Об этом сообщил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в пятницу, 2 апреля.

— Через плаценту могут передаваться антитела. Определенный класс антител может передаваться, и это хорошо, природа это предусмотрела, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что в Центре Гамалеи научились модернизировать вакцину от COVID-19 для борьбы с новыми штаммами.

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