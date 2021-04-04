Голикова заявила, что в России выросло число желающих вакцинироваться от COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В России резко увеличилось количество желающих сделать прививку от коронавируса. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Голикова подчеркнула, что особенно важно пройти вакцинацию в преддверии весны и лета.

— Количество граждан, желающих пройти вакцинацию, резко увеличилось. Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона, — отметила Голикова.

Она уточнила, что уже сделала себе прививку от коронавируса. По ее словам, вакцинироваться не больно и не страшно.

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